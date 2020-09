Comércio no Porto encerra até às 23 horas a partir de terça-feira

A Câmara Municipal do Porto determinou, esta segunda-feira, que os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 23 horas, tendo a decisão sido tomada com base em pareceres favoráveis da autoridade local de saúde e das forças de segurança, foi hoje anunciado.

Numa nota na sua página oficial, a autarquia refere que o despacho assinado pelo presidente do município, o independente Rui Moreira, entra em vigor a partir das 00:00 de terça-feira, dia 15.

A medida municipal surge na sequência do regresso da situação de contingência a Portugal Continental, entre terça-feira e o dia 30 de setembro, que definiu regras mais apertadas para as áreas metropolitana do Porto e Lisboa.

Tendo o Governo dado autonomia às autarquias para que, no plano local, definissem os horários de encerramento dos estabelecimentos, a Câmara do Porto decidiu "fixar para o encerramento nos horários de funcionamento dos estabelecimentos abrangidos, na área territorial do Município do Porto, até às 23 horas", excecionando as situações expressamente previstas.

No despacho publicado esta segunda-feira, o autarca reitera "o apelo à manutenção do comportamento cívico responsável que a grande maioria dos portuenses tem demonstrado na adoção das medidas de prevenção individual em contexto social e à relevância que estas assumem na prevenção da transmissão da infeção".

Assinala-se ainda que, sem prejuízo da sua reavaliação, caso se justifique, o despacho tem vigora até ao fim da declaração da situação de contingência no território do município do Porto.

Viana do Castelo segue mesmo caminho: lojas podem estar abertas até às 23 horas

A Câmara Municipal de Viana do Castelo também decidiu que estabelecimentos comerciais do concelho vão poder funcionar até às 23:00, a hora limite definida pelo Governo para o estado de contingência.

"O presidente da Câmara de Viana do Castelo acaba de emitir um despacho em que define que os estabelecimentos comerciais do concelho vão poder funcionar até às 23:00, a hora limite definida pelo Governo para o estado de contingência", lê-se no comunicado hoje enviado às redações.

No despacho, o presidente da Câmara "determina a interdição de qualquer atividade de animação (DJ, música ao vivo e similares), a decorrer em espaço público", por se manter "a necessidade, por razões de saúde pública, de se observarem as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene".

Portugal continental vai entrar, a partir de terça-feira, em situação de contingência devido à pandemia de covid-19, limitando os ajuntamentos a 10 pessoas e com medidas específicas para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.

Entre as medidas decididas no Conselho de Ministros e anunciadas quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, está a abertura dos estabelecimentos comerciais só após as 10:00 e até às 23:00.

O Governo determinou que no caso da limitação do horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20:00 e as 23:00, são as câmaras municipais que decidem "em função da realidade específica" em cada concelho.

Está ainda o limite máximo de quatro pessoas por grupo nas áreas de restauração de centros comerciais, "de forma a evitar grandes concentrações de pessoas nesses espaços de alimentação.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.871 pessoas dos 64.596 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.