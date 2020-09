Balanço DGS. Portugal regista mais quatro mortos e 613 infetados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais quatro mortos e 613 infetados com Covid-19.

De acordo com o relatório da DGS, divulgado esta segunda-feira, há neste momento 18.540 casos ativos da doença em todo o país.

O documento dá conta ainda de um aumento de 25 pessoas infetadas com Covid-19 e internadas em unidades hospitalares. Há agora 477 internados, 61 dos quais em cuidados intensivos (mais quatro do que no domingo).

Das quatro vítimas mortais, três registaram-se no norte e uma na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A DGS indica ainda que estão em vigilância 36.758 pessoas, mais 360 em relação a ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal conta com 64.596 casos confirmados da doença, 1.871 vítimas mortais e 44.185 recuperados.