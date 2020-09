Alunos de colégio de Carcavelos em quarentena preventiva após quatro casos de infeção

“Os casos positivos referem-se a dois professores e dois alunos do ensino secundário, os últimos sem qualquer ligação entre si e aos professores afetados”, lê-se no comunicado.

O ensino à distância voltou a ser implementado no colégio St. Julian's, em Carcavelos, após as aulas terem começado no dia 1 de setembro, adiantou a instituição em comunicado esta segunda-feira, após terem sido detetados quatro casos de infeção por Covid-19 entre alunos e professores.

Após a deteção dos quatro casos, os alunos do 8.º ao 13.º anos (equivalente ao 7.º e 12.º anos no sistema escolar português) e respetivos professores iniciaram uma quarentena preventiva.

Todos as pessoas que estiveram em contacto com os casos confirmados vão realizar testes através do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os alunos e professores vão permanecer, independentemente do resultado do teste, em isolamento profilático até que a delegada de saúde de Cascais autorize o regresso à escola.