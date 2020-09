Sinais de vida em Vénus? Astrónomos detetam molécula rara nas nuvens do planeta

O artigo, publicado na revista Nature Astronomy , teve o contributo da portuguesa Clara Sousa Silva , astrofísica molecular que trabalha no Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), nos Estados Unidos.

De acordo com o estudo, a fosfina, na Terra, só pode ser encontrada decorrente de dois processos: ou pela fabricação de forma industrial - é utilizada principalmente em inseticidas - ou pela ação de micróbios que se desenvolvem em ambientes sem oxigénio – chamados anaeróbicos.

O gás, altamente tóxico, pode ser encontrado, por exemplo, nas fezes de animais como pinguins ou em ambientes pobres em oxigénio, como pântanos.



A primeira deteção da molécula em Vénus foi feita com a ajuda do Telescópio James Clerk Maxwell (JCMT), operado pelo Observatório do Leste Asiático no Havai. Foram também usadas 45 antenas do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – instalação astronómica no Chile.



Os astrónomos consideram esta descoberta bastante significativa, mas reconhecem muito trabalho pela frente para confirmar presença de ”vida”.

É que a atmosfera de Vénus é constituída em cerca de 90% por ácido sulfúrico, o que dificultaria a sobrevivência de micróbios.

"A descoberta levanta muitas questões, tais como é que os organismos poderão sobreviver na atmosfera do planeta vizinho. Na Terra, alguns micróbios conseguem suportar até cerca de 5% de ácido no seu meio, mas as nuvens em Vénus são praticamente só constituídas por ácido", assinala Clara Sousa-Silva, citada em comunicado pelo Observatório Europeu do Sul (OES).

Embora já se tenha teorizado sobre o assunto, a possibilidade de existir vida em Vénus sempre foi minimizada pela ciência, já que o planeta reúne condições difíceis à existência de vida: tem uma atmosfera composta de 96% de dióxido de carbono e uma pressão ao nível do solo 92 vezes maior que a da Terra – ou o equivalente a estar quase um quilómetro abaixo do nível do mar. Já as temperaturas, na superfície, rondam os 460ºC.