Lesbos. Grécia só processará pedidos de asilo de quem entrar no novo campo

De acordo com Mitarakis, cerca de cinco mil camas foram instaladas nas tendas fornecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para as Migrações (ACNUR) até agora, número que vai dobrar até ao meio desta semana.

O ministro das Migrações grego, Notis Mitarakis, fez este alerta face à relutância de muitos migrantes em entrar nestas novas instalações, visto que o seu único objetivo é deixar a ilha do Mar Egeu, que consideram um inferno, o mais rapidamente possível.

O Governo grego avisou, esta segunda-feira, que apenas os refugiados que se instalarem no novo campo de migrantes da ilha de Lesbos, que substitui temporariamente o campo de Moria, terão o direito de ter o seu pedido de asilo processado.

Desde o incêndio no campo de migrantes de Moria, não são apenas os quase 12 mil migrantes e refugiados que resistem a entrar no campo, pois a população local também protestou repetidamente contra a instalação de um novo centro de refugiados, temporário ou permanente.

O ministro afirmou que no novo campo há mais medidas de segurança do que na rua e prometeu que o serviço de asilo funcionará "normalmente".

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou no domingo que pretende pedir apoio à União Europeia (UE) para a construção conjunta do campo permanente, que, segundo os planos de Atenas, será uma instalação fechada com entrada e saída controladas.

Milhares de famílias dormem no asfalto, nas calçadas ou no campo em Lesbos há várias noites, depois dos gigantescos incêndios de terça e quarta-feira, que destruíram o centro de registo e de identificação de Moria, sem causar vítimas.