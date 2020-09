Jokic mantém Nuggets na corrida com os Clippers

Os Denver Nuggets venceram o sexto jogo da meia-final do "play-off" da Conferência Oeste da NBA, frente aos Los Angeles Clippers, por 111-98, e a eliminatória será decidida na "negra", à sétima partida.

Nikola Jokic foi a grande figura do encontro, com 34 pontos, 14 ressaltos e sete assistências. O melhor dos californianos foi Paul George, com 33 pontos.

Os Nuggets sonham com a presença na final, depois de a série ter estado inclinada para os Clippers, que estiveram à frente, por 3-1.

À espera da definição desta eliminatória estão os Los Angeles Lakers, que afastaram os Houston Rockets na outra meia-final da conferência.

NBA

"Play-off"

Meias-finais, 6.º jogo

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, 119-98 (3-3)