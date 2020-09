George Coetzee vence Portugal Masters

O sul-africano George Coetzee sagrou-se campeão da 14.ª edição do Portugal Masters, torneio português do European Tour, que terminou no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde Ricardo Melo Gouveia foi o melhor representante nacional.

Coetzee, de 34 anos, conquistou o quinto título do circuito europeu, com um agregado de 268 pancadas (66+70+66+66), 16 abaixo do Par, e dois "shots" de vantagem sobre o segundo classificado, o inglês Laurie Canter, que contabilizou 270 (64+72+68+66), 14 abaixo.

Tommy Fleetwood, a maior estrela do "field" do Portugal Masters, número 15 do mundo, foi terceiro classificado, com -13, a par do sueco Joakim Lagergren.

Foi o segundo triunfo do sul-africano em duas semanas consecutivas, depois de ter vencido o Titleist Championship do Sunshine Tour. Coetzee continua em Portugal e na quinta-feira fará parte do "field" do Open de Portugal, em Óbidos, torneio que também faz parte do calendário do European Tour.

Entre os portugueses em prova no Portugal Masters, Ricardo Melo Gouveia alcançou a melhor classificação, ao integrar o grupo dos 36.ºs colocados, com um agregado de 280 pancadas (69+72+69+70), quatro abaixo do Par.

Enquanto Ricardo Santos terminou no 50.º posto, com um total de 282 ‘shots’ (69+71+72+70), duas abaixo do Par, o campeão nacional Tomás Bessa despediu-se com 285 pancadas (68+70+75+72), uma acima do Par, para fechar no 64.º lugar, a par dos ingleses Matthew Southgate e Steven Brown, campeão do Portugal Masters de 2019.