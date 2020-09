Apoio de Costa a Luis Filipe Vieira. "Promiscuidade entre politica e futebol não é aceitável"

O comentador da Renascença Henrique Raposo condena a integração de António Costa na comissão de honra de apoio a Luis Filipe Vieira na recandidatura à liderança do Benfica. Raposo considera que "não é aceitável" e recorda, por exemplo, as implicações com o caso Rui Pinto.

"Esta promiscuidade entre politica e futebol, já chega, não é aceitável, ainda mais num contexto onde há um caso mediático e judicial fortíssimo do Rui Pinto que, como sabemos, parte deste lastro deste caso está ligado ao Benfica e a Luis Filipe Vieira", diz o comentador.



Raposo, benfiquista assumido, diz ainda considera este apoio "péssimo" que demonstra que o Benfica "é cada vez mais um projeto de poder e de dinheiro, sem uma identidade e uma mística clara".

Na mesma linha, também o escritor Jacinto Lucas Pires diz-se "perplexo" com a decisão de António Costa de apoiar Luis Filipe Vieira cujo retrato, diz, "está bastante acabado".



"Esta comissão de honra não apoia uma pessoa qualquer e não aparece numa altura qualquer. Apoia Luis Filipe Vieira, que é uma figura que nós sabemos os casos em que está metido, as dívidas que acumulou, a OPA opaca e falhada que tentou fazer e a falta de grandeza em geral que tem demonstrado à frente do maior dos clubes", argumenta.