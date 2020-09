V. Guimarães com um caso positivo de Covid-19

O Vitória de Guimarães tem um caso positivo de Covid-19 no plantel. Ao que a Renascença apurou, o clube tomou as precauções previstas no protocolo sanitário e o jogador, o angolano Nélson da Luz, está em regime de isolamento.

O avançado foi contratado neste defeso e viajou para Portugal depois de ter testado negativo em Angola. Já em Guimarães foi, de novo, testado e o resultado foi inconclusivo. Num segundo teste, deu positivo.

Nélson da Luz não chegou a treinar e não teve contacto de risco com os restantes elementos do plantel do Vitória. A equipa treina esta tarde e todos os jogadores farão teste à Covid-19, como já estava previsto, uma vez que o clube tem jogo agendado com a Belenenses SAD para sexta-feira, a contar para a 1.ª jornada da I Liga.

O extremo angolano, por sua vez, ficará em isolamento até testar negativo e obter permissão das autoridades sanitárias para integrar os treinos do Vitória. Nélson da Luz, contratado a custo zero ao 1.º de Agosto, foi apresentado na sexta-feira como reforço da equipa treinada por Tiago Mendes.

A I Liga arranca no próximo fim de semana, sob restrições determinadas pela Direção-Geral da Saúde para prevenir o risco de contágio por Covid-19. A II Liga já começou e dois jogos da 1.ª jornada (Feirense-Chaves e Ac. Viseu-Académica) não se realizaram, devido à deteção de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.