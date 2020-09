Um conselho e o jogo em risco

O jogo entre Sporting e Gil Vicente está em risco, devido aos casos de Covid-19 confirmados nos dois clubes.

"Covid para o Sporting", escreve o "Record". Direção-Geral da Saúde (DGS) cancelou jogo com o Nápoles, relativo ao troféu Cinco Violinos, e surto no Gil Vicente deve adiar estreia na Liga. Minhotos têm 15 casos positivos, dez são jogadores.

"E agora?", questiona "A Bola". Casos de Covid-19 sucedem-se no futebol e Sporting-Gil Vicente está em risco. Liga não quer adiamento dos jogos e defende o que está no protocolo, mas DGS tem a última palavra.

O número de jogadores e técnicos infetados no Sporting ainda não é exato. Há resultados inconclusivos que ainda estarão por esclarecer. "O Jogo" confirma seis, o "Record" adianta três. Rodrigo Fernandes, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Borja e Gonçalo Inácio terão testado positivo.

O Sporting-Gil Vicente, da 1.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, 19 de setembro, às 18h30.

Pinto da Costa é manchete do jornal "O Jogo". O presidente do FC Porto aconselha Luís Filipe Vieira a desligar-se do apoio de António Costa à sua candidatura à presidência do Benfica: "Costa ficará na história como o homem que asfixiou os clubes".

A declaração de Pinto da Costa surge inserida num inquérito formulado pelo jornal sobre a relação entre política e futebol.

A propósito da polémica, Luís Filipe Vieira, à partida do Benfica para a Grécia, onde amanha defronta o PAOK para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, disse que está montada "uma campanha caluniosa".

No rodapé das primeiras páginas, notas de mercado. "A Bola" escreve que o FC Porto espera pelos 12 milhões de euros que o Lokomotiv estará disposto a pagar por Soares. O "Record" avança que o Mónaco está interessado em contratar Wendel ao Sporting.