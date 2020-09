Setor automóvel europeu apela a acordo comercial ambicioso entre UE e Reino Unido

Os fabricantes e fornecedores europeus do setor automóvel apelaram esta segunda-feira a um acordo “urgente” e “ambicioso” de comércio livre, avisando que um não acordo no ‘Brexit’ pode resultar em perdas comerciais de 110 mil milhões de euros até 2025. O apelo aos negociadores da União Europeia e do Reino Unido surge numa altura em que faltam 15 semanas para terminar o período de transição do ‘Brexit’, sendo subscrito pelas maiores organizações representativas dos fabricantes e fornecedores do setor automóvel a nível europeu e por 21 associações nacionais, incluindo do Reino Unido. “Os negociadores de ambos os lados devem agora envidar todos os esforços para evitar o ‘não acordo’ no final da transição”, refere a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) - uma das 21 associações que se juntou ao apelo - num comunicado enviado às redações, onde assinala que um cenário de ‘não acordo’ custaria, ao setor automóvel europeu cerca de 110 mil milhões de euros em perdas comerciais nos próximos cinco anos.

Um ‘não acordo’, lê-se no comunicado, poria ainda em risco milhares de empregos, tendo em conta que este setor responde por cerca de 16,6 milhões de empregos – o equivalente a um em cada 15 postos de trabalho da UE e do Reino Unido – bem como pela produção de cerca de três milhões de carros e carrinhas fabricados na UE e no Reino Unido durante os próximos cinco anos. Estes números iriam somar-se aos cerca de 100 mil milhões de euros de valor de produção perdida este ano por cauda da pandemia de convid-19. “Para evitar um segundo golpe económico ao setor, a indústria apela aos negociadores para que garantam urgentemente um acordo que proporcione tarifas zero, regras de origem modernas e evite regulamentos diferentes nos dois lados do canal”, é referido. A ausência de um acordo em vigor até 31 de dezembro de 2020, alertam as associações do setor, faria com que ambas as partes fossem obrigadas a manter relações comerciais sob as regras não preferenciais da Organização Mundial do Comércio (OMC), incluindo uma tarifa de 10% sobre os carros e até 22% sobre as carrinhas e camiões.