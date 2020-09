Maioria das empresas diz que apoios Covid-19 "estão aquém ou muito aquém" do necessário

Veja também:

A grande maioria das empresas (79%) continua a considerar que os apoios aprovados pelo Governo para combater a crise causada pela pandemia estão “aquém ou muito aquém” do que necessitam, revela um inquérito apresentado esta segunda-feira pela CIP.

Os resultados do inquérito realizado em conjunto entre a CIP - Confederação Empresarial de Portugal e o Marketing FutureCast Lab do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), no âmbito do projeto Sinais Vitais, tiveram em conta a resposta de 658 empresas maioritariamente dos setores da indústria e energia, serviços e comércio, sendo 75% micro ou pequenas empresas.

O documento refere que 42% das empresas pediram até 04 de setembro financiamento bancário e 75% já recebeu o empréstimo, enquanto 44% não pediu nem pensa pedir dinheiro ao banco e 14% pensa vir a pedir.

Até ao início do mês, 44% das empresas responderam que já recorreram ao ‘lay-off’ simplificado, mas nessa altura só 12% dos respondentes se encontrava em ‘lay-off’ ou em regimes de apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade.