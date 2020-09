Empreendedores de Viseu aprendem a transformar boas ideias em negócios de sucesso

Arranca esta segunda-feira em Viseu a primeira “Oficina do Empreendedor”, que em seis sessões, até ao dia 22 de setembro, vai servir aos 30 candidatos selecionados aprenderem noções básicas do mundo empresarial e saberem a conhecer o perfil do empreendedor e como podem passar para a fase de negócio. O objetivo é que, no final, saibam perceber se têm condições para avançar com o seu projeto.

A oficia baseia-se em duas aulas teóricas e quatro encontros com empresários. Por causa da pandemia e das inevitáveis regras de segurança, os participantes vão ser divididos em três grupos de dez. Cada um terá duas aulas presenciais e quatro online.

Seguem-se três dias de visitas de campo a casos de sucesso: Casa das Palmeiras, uma quinta pedagógica em turismo rural e a Quinta do Bacêlo, com produção biológica de cogumelos shiitake, mel e azeite: ambas em Mangualde. E ainda, uma plantação de mirtilos e groselha, em Viseu.

Personal trainers para desenvolver projetos

A segunda pode dizer-se que é a fase decisiva. Durante três meses, os empreendedores vão ter apoio específico, “uma espécie de personal trainers que os acompanham no desenvolvimento dos projetos, para que as pessoas tenham oportunidade de saber quais são as variáveis-chave para o sucesso do negócio. Vão fazê-lo acompanhadas, mas, sem esquecer que o mais importante é que seja a pessoa a ter a iniciativa. O mentor está lá para ajudar, não para fazer”, frisa Sérgio Lorga, diretor executivo da Vissaium XXI, em declarações à Renascença.

Numa fase final, os empreendedores vão ter “cooperação e estágio”. Ou seja, durante um período transitório, têm a possibilidade de conhecer, mais de perto, outras realidades. “Será feito em função do grupo de empreendedores que chegue ao final da fase em vamos acompanhar o desenvolvimento do plano de negócios, explica Sérgio Lorga. Espera que sejam pelo menos dez.

Ainda assim, diz que as ferramentas que as pessoas adquirem neste tipo de programas nem sempre tem concretização imediata. “Às vezes aparecem dois ou três anos depois, até com outro tipo de projeto, mas com mais maturidade. Nunca se sabe quando temos uma boa colheita da sementeira que está a ser feita”, conclui.

Diversidade estimulante

O mais novo dos participantes da Oficina do Empreendedor tem vinte sete anos; o mais velho já é reformado. Vêm de Viseu, Braga, Gaia, Aveiro, Águeda. “Há uma mistura saudável de pessoas em ciclos de vida diferentes, mas com a ambição de promoverem projetos nas áreas dos produtos biológicos, apicultura, vinha, gestão de certificações de produtos alimentares, turismo rural e religioso e até há quem tenha terrenos que quer rentabilizar e procura uma solução para o fazer, revela o responsável da Vissaium XXI.

“Não só a experiência no programa, mas ter trinta pessoas de origem diversificada e em diferentes ciclos de vida, é muito estimulante para elas próprias. Aprendem uns com os outros e com os bons exemplos. Às vezes descobrem complementaridades nos projetos de outros empreendedores, incitam-se uns aos outros e a correr mais riscos, ou noutros casos, aconselham mais calma”.

O programa é financiado pela autarquia viseense e gratuito para os participantes, “só têm que dar o seu melhor”

V21 é para continuar

O V21 Rural nasceu para dar resposta à necessidade de criar oportunidades para promover soluções para projetos de matriz rural, numa perspetiva curiosa, explica Sérgio Lorga: “As questões alimentares têm base rural, mas são uma das áreas de investimento mais promissoras no mundo. A corrida para novas formas sustentáveis na área alimentar cria desafios permanentes, é uma ruralidade moderna que se reinventa como resposta aos problemas dos homens da terra”.

A primeira edição da Oficina do Empreendedor recebeu 4quarenta e cinco candidaturas, mas as vagas eram só trinta. Por isso, Sérgio Lorga já pensa em novas edições.

A Vissaium XXI é um associação particular que integra várias entidades da Região como fundadoras: Associação Industrial da Região de Viseu, instituto Politécnico, Universidade católica e instituto Piaget.

Criada há ano e meio, o objetivo é promover um ecossistema de empreendedorismo e inovação e aproveitar todo o trabalho de captação de empresas de base tecnológica para Viseu, diz Sérgio Lorga.

O V21 Rural avança hoje mas o grande projeto da Vissaium XXI é a criação de uma incubadora, a V21 – Centro de Incubação Tecnológica de Viseu.