Luís Filipe Vieira queixa-se de "campanha caluniosa”

14 set, 2020 11:07

Devido ao tempo de vida que tenho já vivido, conheço o País de LÉS a LÉS. Quase não há metro que eu não tenha pisado. Também conheço muita Gente, como é compreensível. Converso com Gente Letrada e com muita sem saberem ler e escrever, Gente Humilde. Converso com Gente de negócios e Gente que vende. Em suma, falo com toda a Gente. Todos teem os seus PROBLEMAS. Uns mais e maiores, Outros menos e de menor valor. Os queixumes são praticamente iguais. Dizem que hoje é um REGABOFE. Dizem também que esse regabofe só o É lá Pras bandas de Lisboa, a cidade Capital deste País. País que " RESSUSCITOU " em Abril de 1974. Mas não sei, nem sabem porque razão só uns TANTOS é que andam na BOCA do MUNDO. Dizem, esta Gente e digo eu, porque será que não SOMOS NÓS a andar na boca do Mundo? Porque será que NÓS não nos sentimos CALUNIADOS? Será por sermos " PAROLOS ". Deixo esta pergunta e responda quem tiver tempo, como eu. Sim, tempo, pois como não tenho em que pensar, não tenho resposta para tal. Saúde para todos, principalmente de VISÃO.