Jesus sente "zero" pressão e até agradece que Abel dê favoritismo ao Benfica

Jorge Jesus não sente pressão adicional por ter apetrechado o plantel com muitos milhões ou pela ambição acrescida nas competições europeias, nesta segunda passagem pelo Benfica.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do Benfica salientou que "a pressão é diária" num grande clube, independentemente de jogadores ou objetivos.

"O Benfica ir mais longe na Champions não é um sonho, é uma realidade que todos queremos. Amanhã [terça-feira] é a nossa primeira final. Se me perguntar a mim se esta pressão me diz alguma coisa? Zero. estou tão habituado a tantas pressões. Isto faz parte dos grandes treinadores, dos grandes jogadores e das grandes equipas", salientou.

Abel Ferreira disse que "o favoritismo está do lado do Benfica", no jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Jorge Jesus até agradece as palavras do treinador do PAOK.

"Não me importo que ponham sempre o favoritismo ao Benfica em todos os jogos, é sinal de qualidade", destacou Jorge Jesus, que acrescentou, contudo, que favoritismo "não é sinónimo de ser vencedor antecipado".