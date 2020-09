Ana Rocha de Sousa distinguida com Leão do Futuro e prémio especial do júri no Festival de Veneza

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa venceu o prémio 'Leão de Futuro', de primeira obra, e o prémio especial do júri 'Horizontes' no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, pela longa-metragem "Listen", foi anunciado no sábado.

De acordo com o festival italiano, que terminou no sábado, "Listen" foi distinguido com o prémio 'Leão do Futuro - Luigi De Laurentiis', no valor de 100 mil dólares (84,4 mil euros), e Ana Rocha de Sousa recebeu ainda o prémio especial do júri da secção competitiva 'Horizontes'.

A realizadora afirmou à agência Lusa, este domingo, que os prémios conquistados significam que "valeu a pena a luta" para estar atrás das câmaras.

"Nunca pensei, nunca pensei. Para mim é indescritível. Existem sempre momentos em que podemos estar sozinhos em casa a pensar 'eu podia fazer tanta coisa, se calhar não vou conseguir'. O importante é não desistir, eu estive para desistir, mas não desistam, independentemente de quais forem as adversidades", disse a realizadora à Lusa, a partir de Veneza.