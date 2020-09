Pandemia pôs a nu as fragilidades humanas

O bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, afirmou na noite de sábado em Fátima que a pandemia “veio pôr a nu a nossa fragilidade e as falsas seguranças em que assentamos as nossas vidas”.

Reconhecendo que “julgávamo-nos donos do mundo, autossuficientes e capazes de tudo”, D. Manuel Pelino defendeu que “para alcançar a salvação, a saúde da alma e do corpo, necessitamos da ajuda de Deus e da solidariedade uns dos outros.” “Precisamos de mudar”, reforçou o prelado, “de nos converter da indiferença à solidariedade, da autossuficiência à humildade e ao serviço fraterno.” E lembrou as palavras do Papa Francisco: “Ninguém se salva sozinho”.

Frisando que “Jesus é a fonte de água viva que pode saciar a nossa sede de luz e de verdade, de amor e de esperança, de cura espiritual e corporal”, D. Manuel Pelino pediu que aprendamos com Maria “a escutar e a seguir a voz do Espírito no silêncio, na atenção aos sinais dos tempos”, para que se “possa vencer a aridez e a secura do individualismo e da indiferença e gerar os frutos da vida nova em Cristo, fonte de salvação.”