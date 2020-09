Sérgio Conceição sobre Jorge Jesus. “É mais difícil falar com ele quando se ganha”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou a comentar o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, numa entrevista ao Notícias Magazine, do Jornal de Notícias.

"Mesmo que não percebesse de futebol, se caísse aqui no fim do verão, depois de acabar a Taça de Portugal, não saberia quem tinha ganho, por toda essa fumarada que a vinda do Jorge Jesus criou", começou por dizer Sérgio Conceição.

"Sabendo vocês que me dou bem com Jorge Jesus, que já fomos adversários, que já foi meu treinador, com muito gosto", continuou.

O treinador do Porto admitiu que já não fala com Jorge Jesus há algum tempo, acrescentando que “é mais difícil falar com Jorge Jesus quando se ganha. Fica todo... [risos] Isto é uma brincadeira. No Flamengo ganhou algumas coisas e falar com ele nessa altura não dava. Mas fez-lhe bem sair de Portugal, andar por outros países, experimentar outros campeonatos", concluiu.