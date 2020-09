Pode a máscara ser uma espécie de vacina contra a Covid-19?

Veja também:

As máscaras podem estar inadvertidamente a dar imunidade à Covid-19 às pessoas, e a reduzir o número de infetados do vírus. A conclusão é feita por académicos numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, a New England Journal of Medicine citado pelo jornal britânico "The Telegraph".

A teoria não está comprovada, mas os investigadores consideram-na promissora. O uso de máscara de forma universal pode estar a ajudar a reduzir a severidade do vírus, garantindo que uma proporção maior de novas infeções seja assintomática.

Se essa hipótese for confirmada, argumentam os académicos, o uso de máscara universal poderia tornar-se numa forma de inoculação que geraria imunidade e "assim, retardaria a disseminação do vírus nos Estados Unidos e em outros lugares". Isto numa altura em que o mundo aguarda uma vacina.

Isto ocorre à medida que há evidências crescentes sugerem que a quantidade de vírus a que alguém é exposto no início da infeção - a “dose infeciosa” - pode determinar a gravidade de sua doença.