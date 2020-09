Balanço DGS. Há mais sete mortos e 673 casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista, este domingo, mais sete mortes e 673 novos casos de Covid-19. Há agora mais 14 internados, mas menos dois em unidades de cuidados intensivos.

É o segundo valor mais alto desde 16 de abril, apenas batido pelos 687 casos registados no dia 10, quinta-feira da semana passada.

O número de mortos também é o mais elevado desde 31 de julho, em que houve oito vítimas mortais.

Um dos óbitos devido à doença foi registado no Norte e os outros seis na região de Lisboa e Vale do Tejo, que apresenta 47% do total de novos casos no país, secundado pelo Norte do país com 35%. Uma das vítimas mortais tinha entre 70-79, e seis pertencem à faixa etária com mais de 80 anos.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde início da pandemia já foram confirmados 63.983 casos do novo coronavírus em território nacional e 1.867 morreram devido à doença.