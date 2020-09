Miguel Oliveira termina GP de São Marino em 11.º lugar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou, este domingo, o Grande Prémio de São Marino em MotoGP na 11.ª posição, a 12,376 segundos do vencedor, o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha).

Miguel Oliveira, que partiu do 12.º lugar da grelha para esta sexta prova da temporada, perdeu três posições no arranque, mas conseguiu recuperar até ao 11.º lugar final, aproveitando, também, a queda do então líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).