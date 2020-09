Três jogadores do Sporting infetados com Covid-19. Jogo com Nápoles em dúvida

Veja também:

Foram detetados três casos positivos de Covid-19 entre jogadores do Sporting. Os testes foram realizados antes do encontro deste domingo à noite frente ao Nápoles, em Alvalade, a contar para o Troféu Cinco Violinos.

O encontro com os italianos fica, assim, em dúvida e já foi feita uma nova ronda de testes a todos os elementos do plantel do clube português, avança o Record. Os resultados deverão ser conhecidos na próxima segunda-feira.

Se o número de casos positivos for elevado, pode ficar em risco o jogo com o Nápoles, mas, para já, ainda não existem indicações nesse sentido.

As identidades dos três jogadores infetados, que se encontram em isolamento, não vão ser reveladas, refere o clube. O Sporting avança ainda que os infetados estão "completamente assintomáticos".

O trio fica afastado do plantel durante 14 dias, o que significa que irá falhar não só o encontro com o Napoli, mas também a jornada inaugural da I Liga (diante do Gil Vicente) e a terceira pré-eliminatória da Liga Europa (contra Viking ou Aberdeen).