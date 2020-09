Lewis Hamilton vence acidentado GP da Toscânia em Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Toscânia de Fórmula 1, nona corrida da temporada, que teve de ser interrompida duas vezes devido a acidentes.

Hamilton terminou as 56 voltas ao circuito de Mugello com 4,880 segundos de vantagem sobre o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa, e 8,064 sobre o tailandês Alexander Albon (Red Bull), nesta que foi a 90.ª vitória da sua carreira, ficando a uma do recorde do alemão Michael Schumacher.

Com estes resultados e o facto de ter somado um ponto extra devido à volta mais rápida da corrida, o britânico tem, agora, 55 pontos de vantagem sobre Bottas e 80 sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), que desistiu na primeira volta.