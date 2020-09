Covid-19: Imigrantes com empregos precários mais atingidos pela crise e abusos

Nilzete Pacheco, fundadora e diretora da Associação Lusofonia Cultura e Cidadania, uma organização com sede em Lisboa de apoio aos imigrantes, disse à agência Lusa que esta organização não tem tido mãos a medir com os pedidos de ajuda, desde que a covid-19 chegou a Portugal.

Os imigrantes com empregos precários começaram cedo a sentir o impacto da pandemia em Portugal, perdendo os trabalhos ou fazendo mais por menos dinheiro e ficando com a casa em risco e dependentes da ajuda alimentar, segundo uma associação.

Assim que o país fechou, "muitos patrões despediram-nos e depois já não os quiseram de volta. Eles vieram com as mãos vazias e sem alternativas".

Mais tarde, começaram a ir pedir ajuda alimentar os brasileiros com maior formação académica, que chegaram a Portugal mais recentemente, alguns no início deste ano, com o objetivo de "fugirem à incerteza e violência no Brasil".

Com estes brasileiros, chegaram também os de origem africana que, mais enraizados em Portugal, demonstram mais relutância em pedir ajuda e até alguma vergonha.

Nilzete Pacheco sublinha a entreajuda nestas comunidades que foi fundamental quando começaram a perder tudo, a par do trabalho associativo que, embora a um ritmo menos acelerado, continua a ser muito solicitado.

Esta dirigente associativa refere que, numa primeira fase, estas comunidades se debatiam com a necessidade de arranjar alimentos, mas pouco tempo depois a habitação passou a ser o maior problema.

Isto porque muitos senhorios não hesitaram em aumentar as rendas quando se aperceberam que alguns inquilinos alojavam familiares que tinham perdido a casa.

"Chegaram a aumentar a renda para o dobro de um dia para o outro", contou Nilzete Pacheco, acrescentando que alguns imigrantes, que não tinham dinheiro para pagar a renda, nem sequer conseguiram que os senhorios aceitassem os meses da caução para compensar as mensalidades em falta.