Svilar está com Covid-19

O Benfica informou a presença de três jogadores da equipa de futebol profissional no boletim clínico, e que o guarda-redes Svilar está infetado com Covid-19.

O guarda-redes fica, assim, fora da lista dos convocados de Jorge Jesus para a ida à Grécia, onde será a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao PAOK.

No lugar de Mile Svilar, vai Samuel Soares.

O defesa Jardel está a contas com uma "entorse no joelho esquerdo", e o médio Samaris sofre de uma "tendinopatia do Aquiles à direita", acrescenta a informação clínica.



Também este domingo, o Sporting relatou que há três jogadores da equipa principal que contraíram Covid-19.

