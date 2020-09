PAOK é “oponente de respeito” para Olympiacos de Pedro Martins e Benfica

O treinador português Pedro Martins encarou o PAOK como um “oponente de respeito” para o Olympiacos, rival na corrida ao título grego, e Benfica, adversário da formação de Abel Ferreira na Liga dos Campeões de futebol.

“É uma equipa que já está trabalhada há quatro ou cinco anos, mantém a espinha dorsal e há dois anos foi campeão sem derrotas. Ainda não vi o PAOK este ano, mas continua com o mesmo plantel, ainda que provavelmente com algumas melhorias. Embate com o Benfica? Espero um bom jogo de futebol”, analisou à agência Lusa o técnico, de 50 anos.

“No ano passado estivemos muito fortes e não demos hipóteses a ninguém, mas agora prevejo uma luta dura. Vejo um AEK muito forte e não considero que só Olympiacos e PAOK sejam candidatos ao título. O Panathinaikos ainda é uma incógnita, mas tem sempre uma palavra a dizer, pelo grande historial e exigência dos adeptos”, avaliou.