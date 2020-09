Luís Filipe Vieira revoltado com críticas por apoio de Costa e Medina

O presidente do Sport Lisboa e Benfica diz que é “imune” às críticas que têm sido feitas pelo facto de António Costa e Fernando Medina constarem da Comissão de Honra da sua recandidatura à presidência da direção.

Em declarações aos jornalistas, antes de embarcar para a Grécia, onde o Benfica defronta o PAOK na terça-feira, o Presidente não falou na questão do apoio diretamente mas afirmou ser vítima de uma campanha “caluniosa”.

“Está-se a ultrapassar todos os limites. Nunca vi uma campanha tão ofensiva e caluniosa. O tempo vai passando e a verdade vem sempre ao de cima”, disse Luís Filipe Vieira.

“Deixem-me dizer uma coisa. Eu falarei quando entender que o devo fazer, nessa altura falarei. Nesta altura o que é importante é os nossos jogadores responderem em campo com uma vitória do Benfica”, concluiu o presidente.

Para além dos outros candidatos à presidência do Benfica, o apoio explícito do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa já mereceu críticas de vários partidos da oposição.

As eleições do Benfica realizam-se em Outubro, em data a designar.