PSP deteve 362 pessoas por violarem confinamento

Entre 20 de março e 10 de setembro, a PSP detetou de 362 situações de incumprimento das regras de prevenção da propagação da infeção por COVID-19 difundidas pela DGS, com a consequente detenção desses cidadãos.

"A PSP apela a que todos os cidadãos cumpram as regras de prevenção da propagação da infeção por COVID-19 difundidas pela DGS, bem como as ordens legais e legítimas dos Polícias, emitidas no âmbito das diversas ocorrências policiais para as quais a PSP é chamada a resolver", escreve aquela força policial em comunicado.

A Políca agradece ainda a toda a população "que se tem mantido atenta neste contexto" e que, quando confrontada com incumprimentos flagrantes, colocam objetivamente em risco a saúde de toda a comunidade, "têm feito chegar à PSP os relatos e informação que têm também permitido a correspondente e atempada atuação".



A PSP é chamada a intervir para fazer cumprir "as medidas excecionais legalmente aprovadas para alavancar o esforço de contenção do alastramento pandémico" como foi o confinamento domiciliário obrigatório, determinado pela autoridade de saúde, medida sanitária que ainda se encontra em vigor.

"Tem cabido à PSP proceder à confirmação sistemática do cumprimento da medida decretada em 20 de março de 2020, em estreita coordenação com as autoridades de saúde. Esta confirmação de cumprimento é realizada de forma sistemática, também e sempre numa perspetiva de apoio ao cidadão sujeito à medida o qual, ainda assim e visando proteger a comunidade, tem de permanecer no domicílio até nova decisão da autoridade de saúde", lê-se também no comunicado da PSP.