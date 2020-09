Cabeleireiros, restauração e ginásios podem abrir antes das 10h

Veja também:

Os cabeleireiros e barbeiros, restaurantes, cafés, ginásios, escolas de condução podem abrir antes das 10h.

Foi publicada este sábado a resolução do conselho de ministros com as medidas a adotar durante a situação de contingência que começa na próxima terça feira e dura até ao fim do mês.

São as exceções à regra. Os cabeleireiros, os cafés, restaurantes, escolas de condução, ginásios, os centros de inspeção de automóveis podem abrir portas antes das 10h. Segundo a resolução do governo, cabe ao presidente da câmara fixar a hora de abertura e também do encerramento destes espaços que deve acontecer entre as 20h e as 23h da noite. De fora destas regras ficam os restaurantes e os estabelecimentos que servem refeições take-away, as farmácias, os estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos, consultórios médicos e clínicas veterinárias.

Os serviços de aluguer de veículos podem abrir às 6h e encerrar à 1h.

Quanto aos supermercados e hipermercados e os horários podem ser ajustados por iniciativa dos próprios de forma a garantir um desfasamento da hora de abertura ou fecho.

Esta resolução que declara a situação de contingência estabelece ainda novas regras para os restaurantes, cafés e pastelarias que ficam a 300 metros de uma escola básica, secundária ou até de uma universidade e que até às 20h só podem estar grupos de 4 pessoas.

O diploma determina ainda o encerramento de salões de dança e de festa, parques de diversões, desfiles e festas populares, salões de jogos e estabelecimentos de bebidas.

Quanto à organização do trabalho, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto é obrigatório as empresas adotarem escalas de rotatividade de trabalhadores em teletrabalho e em regime presencial. Os horários de entrada e saída devem ser diferenciados assim como as pausas para as refeições.