Mais de 915 mil mortos e 28,5 milhões de infetados em todo o mundo

O Brasil é atualmente o segundo país do mundo com (...)

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 193.016 mortes em 6.445.800 casos, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.417.878 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 130.396 mortes para 4.282.164 casos, a Índia com 77.472 mortes (4.659.984 casos), o México com 70.183 mortes (658.299 casos) e o Reino Unido com 41.614 mortes (361.677 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 92 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (86), Espanha (64), Bolívia (62) e Chile (62).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.174 casos (6 novos entre sexta e sábado), incluindo 4.634 mortes (0 novos) e 80.386 recuperações.