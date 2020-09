Covid-19. Testes da vacina da AstraZeneca vão ser retomados

"O comité do Reino Unido concluiu as investigações e recomendou à Autoridade Reguladora de Saúde de Medicamentos que os ensaios no Reino Unido podem ser retomados com segurança."

A empresa disse que não poderia divulgar mais informações.

"Todos os investigadores e participantes do estudo serão atualizados com as informações relevantes e isso será divulgado através de registros clínicos globais, de acordo com o estudo clínico e padrões regulatórios", pode ler-se no comunicado.