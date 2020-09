Miguel Oliveira sai do 12.º lugar para o GP de San Marino

Miguel Oliveira vai sair do 12.º lugar da grelha de partida para o GP de San Marino, em MotoGP, que se realiza este domingo, no circuito de Misano.

O piloto português da KTM disputou a segunda sessão de qualificação e ainda chegou a estar posicionado na segunda linha da grelha, mas acabou ultrapassado pela concorrência.

Depois de ter falhado o apuramento direto para a Q2, Miguel Oliveira foi o segundo mais rápido da Q1, apenas batido por Pol Espargarò, com a KTM oficial. O português e o espanhol foram os únicos da marca austríaca a marcar presença na segunda sessão.

O espanhol Maverick Viñales conquistou a "pole position", coroando o domínio da Yamaha, com quatro motos nos quatro primeiros lugares.

Vencedor do GP da Estíria, Miguel Oliveira parte do 12.º posto para o GP de San Marino, da quarta linha da grelha de partida. A corrida está agendada para as 13h00 deste domingo.