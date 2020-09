Washington é reforço do Feirense

O Feirense assegurou a contratação de Washington, médio-defensivo brasileiro que em Portugal já jogou por Nacional da Madeira e Desportivo das Aves.

O plantel de Filipe Rocha, montado para atacar a subida à I Liga, fica reforçado numa posição em que estava debilitado.

Washington, agora com 31 anos, fez parte do plantel do Aves que venceu a Taça de Portugal em 2018, apesar de ter abandonado o clube durante o mercado de inverno.

O jogador estava no CRB, da segunda divisão do Brasil. Depois de deixar Portugal, Washington passou pelos gregos do Panionios, antes de regressar ao seu país. Nos últimos anos, passou por Vila Nova, Ponte Preta e Atlético Goianiense.