Covid-19. Liga pede responsabilidade aos clubes

A Liga Portugal reuniu-se na manhã deste sábado com os clubes dos escalões profissionais após o adiamento dos encontros Feirense-Chaves e Académico Viseu-Académica, devido a casos positivos de Covid-19.

Desse encontro, saiu um comunicado em que o organismo reforça "a importância do cumprimento escrupuloso do código de conduta assumido e assinado por todos os agentes desportivos" .

A organização liderada por Pedro Proença diz que tal como já foi prática no processo de retoma da Liga NOS 2019-20, é imperativo perceber que“a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas”, e cuja aplicação com sucesso na temporada passada, foi um fator decisivo para o término da competição.

A Liga reforça que é de extrema importância todas as Sociedades Desportivas manterem uma articulação próxima e regular com o Delegado de Saúde local da sua região, e que sem prejuízo dos cenários epidemiológicas específicas de cada região, em cada momento, garantir a existência de um critério de intervenção uniforme para a mesma tipologia de ocorrência.

O Futebol Profissional adotou um processo de testagem que vai para lá do que obrigatório, no propósito claro de reduzir o risco de contágio dentro do universo de cada clube, garantindo um controlo de identificação e redução da possibilidade de surtos dentro de cada plantel. "Este modelo não pode ser penalizador para uma atividade que não pode parar, sob pena de se produzirem danos irreparáveis", finaliza o comunicado.