O Da Capa à Contracapa desta semana foi, ao mesmo tempo, um programa de rádio e o lançamento de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Trata-se do ensaio "Hábitos Alimentares dos Portugueses", de Mónica Trunninger. A conversa foi com a autora e com Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Em debate esteve o tema "Somos o que comemos?", moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

