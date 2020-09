Críticos acusam Netflix de sexualizar crianças com novo filme francês

Mais de 600 mil pessoas já assinaram uma petição que apela ao cancelamento das subscrições da Netflix por causa de um filme francês que o serviço estreou e que os críticos acusam de sexualizar as crianças.

O filme em causa chama-se “Mignonnes – Primeiros Passos”, ou “Cuties”, na versão inglesa, e conta a história de uma rapariga francesa, de ascendência senegalesa, que começa a desafiar as tradições conservadoras da sua família depois de começar a dançar com uma troupe de meninas que se dedica ao “twerking”, que é feito sobretudo através de movimentos em que se projeta as ancas e as nádegas.

“Mignonnes” já tinha atraído críticas quando saiu o cartaz promocional, que mostrava o grupo de raparigas pré-adolescentes em poses sensuais. Reagindo, a Netflix pediu desculpa e disse que a imagem não refletia o conteúdo nem a história do filme. A descrição também foi alterada de “Amy, 11 anos, fica fascinada com uma troupe de dança de twerking. Esperando juntar-se, começa a explorer a sua feminilidade, desafiando as tradições da sua família” para “Aos onze anos Amy começa a revoltar-se contra as tradições conservadoras da sua família quando se deixa fascinar por uma troupe de dança de espírito livre”.

Mas a estreia do filme no festival Sundance e agora no serviço da Netflix não fez acalmar as críticas. Centenas de milhares de pessoas não gostaram de ver as atrizes a desempenhar papéis que consideram sexualizar a infância e acusam agora o canal de promover o abuso de menores e a pornografia infantil.