O Sporting voltou a treinar, esta sexta-feira, na preparação para o jogo frente ao Nápoles no próximo domingo, já com Ristovski integrado.

O lateral regressou aos treinos depois de ter estado ao serviço da seleção nacional da Macedónia. Luiz Phellype voltou a treinar sob vigilância médica. Os leões voltam a treinar no sábado de manhã, às 10h00.

O Sporting enfrenta o Nápoles, no domingo, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade, às 19h30.