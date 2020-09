Rúben Amorim deve testar onze base contra o Nápoles, considera Litos

Litos, treinador e antigo jogador do Sporting, acredita que o treinador Rúben Amorim colocará em campo no próximo domingo, contra o Nápoles, aquele que será o onze que deverá arrancar a temporada uma semana depois, contra o Gil Vicente. Ainda assim, um mau resultado contra a formação não vai perturbar a equipa, diz o ex-jogador a Bola Branca.

"Neste jogo contra o Nápoles, acredito que o Rúben Amorim prepare o onze mais próximos daquele que vai começar a época. São duas equipas que vão começar o campeonato na próxima semana e o resultado não vai influenciar. O importante é os jogadores assimilarem ideias para chegarem à competição a doer e ter um bom desempenho

Litos considera que a época leonina obedeceu a um bom planeamento, atendendo aos constrangimentos do clube e vê qualidade nos reforços contratados.



"O Sporting tem-se apetrechado com contratações cirúrgicas, já que não abunda dinheiro para os lados de Alvalade. Era importante que as contratações não falhassem no potencial. Mas, pelo que tenho visto, têm contratado bem, jogadores com classe. Se houvesse mais dinheiro, poderiam ter contratado outros, mas pelo preço e qualidade, acho que foram boas contratações pelo que vemos na pré-época", considera.

No entanto, o antigo jogador leonino lamenta que o espaço de seleções tenha condicionado a preparação da época: "Houve uma evolução boa, pena a convocatória das seleções e a ausência de jogadores que poderiam trabalhar mais neste sistema e nas ideias do treinador".

Memória do primeiro ano de Conceição no Porto

Litos não esconde que FC Porto e Benfica são os dois principais candidatos ao título de campeão nacional. Ainda assim, recorda que os dragões surpreenderam no primeiro ano de Sérgio Conceição, com uma equipa que não seria aparentemente candidata.

"Sporting tem tudo para fazer uma boa época, mas os outros dois estão mais fortes. Mas também há três anos, no primeiro título do Sérgio Conceição, foi com um plantel de jogadores que regressaram de empréstimo e o Porto foi campeão", recorda, antes de analisar o discurso dos jogadores leoninos e as movimentações de mercado.



"Pelo que ouvimos dos jogadores, vão jogo a jogo, que é normalmente o tipo de discurso. O Porto vai manter as suas pérolas, uma estrutura base, e o Benfica tem contratado muito bem. Braga, Sporting e Vitória de Guimarães também. Espero que exista empenho e atitude, porque ficam mais próximos de ganhar. Com vitórias, aumenta a confiança", termina.



O Sporting defronta o Nápoles no domingo, no Troféu Cinco Violinos.