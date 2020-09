Santuário acolhe sexta peregrinação da comunidade surda em Portugal

O Santuário de Fátima acolhe neste fim de semana a peregrinação internacional aniversária de setembro, que será presidida pelo bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino. As celebrações coincidem com a realização da sexta peregrinação da comunidade surda em Portugal promovida pelo Santuário em conjunto com o seu Grupo de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa.

No sábado, o programa da peregrinação dos surdos coincide inteiramente com o da peregrinação aniversária. Começa às 17h30, com o acolhimento e cerca das 21h30, será recitado o rosário, seguindo-se a procissão de velas e a celebração da Palavra. No domingo, dia 13 de setembro, o programa da comunidade surda começa às 10h00, com uma catequese sobre a mensagem de Fátima, seguindo-se às 15h00 a celebração da missa com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, na Basílica da Santíssima Trindade.

Para os peregrinos ouvintes, as cerimónias de domingo são as habituais das restantes peregrinações, consistindo na celebração da Missa, no altar do recinto, por volta das 10h00, seguindo-se a procissão do Adeus.

A primeira peregrinação da comunidade surda ocorreu em setembro de 2015, dois anos depois do santuário ter começado a oferecer uma missa semanal com interpretação em Língua Gestual, como forma de integrar e proporcionar melhores condições aos que têm necessidades especiais.

Este ano, além dos intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, vai participar um intérprete do Gesto Internacional, para que os peregrinos surdos estrangeiros também possam acompanhar as celebrações.

Amílcar Furtado, jovem professor surdo, admitiu, em entrevista à Renascença através da intérprete Joana Sousa, estar “muito ansioso” pela experiência, pois, apesar de já estar habituado a este trabalho “vai ser um contexto diferente, um passo muito importante em Fátima.” Desde o falecimento da mãe que não vai à Cova da Iria, mas aceitou o convite de ir fazer a interpretação para que os surdos estrangeiros possam entender o que está a ser dito.

Uma tarefa arriscada em tempos de Covid, dado que com máscara os surdos não conseguem identificar todos os sinais, por isso, foi preciso encontrar soluções. Segundo Amílcar Furtado, “iremos trabalhar com a máscara que a Federação Portuguesa das Associações Portuguesas de Surdos disponibilizou.” Trata-se de uma “máscara transparente e, portanto, irá facilitar a nossa comunicação e a nossa transmissão.”

Na peregrinação, a jovem surda Élia Marques irá ler em Língua Gestual Portuguesa uma oração da sua autoria. Participante assídua das celebrações em Fátima, a jovem escuteira pediu a uma amiga “que me pusesse em palavras mais bonitas do que as minhas aquilo que eu sinto por Nossa Senhora no meu coração.” Ao mesmo tempo, a mensagem será verbalizada em português na capelinha das aparições.

Devido à pandemia, este ano, não irão a Fátima tantos surdos como noutros anos. De qualquer modo, a interpretação em língua gestual portuguesa vai ser efetuada pela equipa de intérpretes do santuário.

O grupo de intérpretes de língua gestual portuguesa que colabora com o Santuário de Fátima é composto por 12 elementos que semanalmente, ao domingo, interpretam em língua gestual portuguesa a missa das 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade.