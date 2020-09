Diocese de Coimbra vai ter uma nova comunidade cristã

A Diocese de Coimbra vai celebrar, este fim de semana, a criação de uma nova comunidade cristã no norte da cidade de Coimbra – a Reitoria (Quase-Paróquia) do Coração Imaculado de Maria, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima.

“É uma graça que o Senhor nos concede, podermos continuar a crescer enquanto comunidade e, daqui para a frente, ainda com uma responsabilidade maior, mas sempre na certeza de que somos conduzidos pelos braços de Maria, pelo coração de Maria que acolhe todos e cada um dos seus filhos”, afirma D. Virgílio Antunes, numa mensagem vídeo dirigida à comunidade de Coimbra.

O decreto de criação vai ser assinado pelo bispo de Coimbra, numa Eucaristia campal, a celebrar no terreno da “futura igreja do Loreto”, pelas 11h00, no dia 13 de setembro.

“Sou o primeiro a sentir-me feliz, mas sei que todos vós quereis participar naquele momento festivo de louvor e ação de graças, de súplica, daquele momento orante, e quereis dar continuidade a um projeto que, com toda a certeza, corresponde aos desígnios de Deus para esta região da nossa cidade de Coimbra”, manifesta o prelado.

O programa tem início na noite do dia 12, às 21h30, com uma vigília no terreno da futura igreja do Loreto, na presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, seguida de oração do terço e Eucaristia presidida por D. Virgílio Antunes.

Às 10 horas está prevista a oração do terço e pelas 11h00, D. Virgílio Antunes preside à Eucaristia com o ato de constituição da Reitoria, tomada de posse do novo pároco, o padre Francisco Claro, e a consagração da Reitoria a Nossa Senhora de Fátima.

Está ainda prevista a leitura da “bênção do Papa Francisco para a ocasião”.

“Acompanhemos com a nossa oração, prece e gratidão este processo que vai desembocar no dia 13 de setembro. Deus há de estar connosco, a Virgem Santa, Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que na sua imagem peregrina nos visitará e estará presente e a acompanhar a vida, o coração e as alegrias e dores que todos nós”, pede o bispo de Coimbra.