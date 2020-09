Pedro Pinto promete mais debate na bancada do PSD

As eleições para a direção do grupo parlamentar do PSD, marcadas para dia 17, vão ter concorrência e Pedro Pinto assume-se como um rival do candidato oficial, Adão e Silva. Numa carta enviada aos 79 deputados do PSD, o deputado, que já presidiu à distrital de Lisboa e é considerado um homem próximo de Pedro Passos Coelho, justifica a candidatura à presidência do grupo parlamentar com o argumento de que os tempos exigem que a bancada seja capaz "de envolver todas e todos na discussão dos grandes temas nacionais debatidos na Assembleia da República".



Na missiva a que a Renascença teve acesso, o deputado, que nunca escondeu a divergência que tem com a actual direção nacional do PSD e com Rui Rio, refere que "o tempo em que as decisões eram tomadas no gabinete do Líder Parlamentar acabou!", assim mesmo com um ponto de exclamação no fim da frase.

Pedro Pinto defende que aquele "método é típico dos anos 80 em que um homem providencial se encontrava em condições de tomar as relevantes decisões políticas com que se debatia", numa bicada a Rio que frequentemente toma decisões sem consultar o grupo parlamentar e que tem acumulado a liderança do partido com a do grupo parlamentar.

As eleições para a direção da bancada chegaram a estar marcadas para março, mas foram adiadas por causa da pandemia.

Mais adiante, e reforçando aquela ideia, o deputado social-democrata diz acreditar "que as decisões políticas, atendendo à sua complexidade, necessitam de ser debatidas e tomadas num espírito de abertura, transparência, diálogo e concertação permanente entre todas e todos os colegas, cada um legítimo representante do povo português". Recorde-se que dois coordenadores do PSD em comissões parlamentares – Pedro Rodrigues e Álvaro Santos Almeida – já se demitiram dessas funções por se considerarem desautorizados e por não serem ouvidos em decisões sobre assuntos que estão nas comissões em que eram coordenadores em nome do partido.

Pedro Pinto acrescenta que "o país enfrenta um momento histórico que convoca o nosso partido e o Grupo Parlamentar, para uma missão histórica" e exige da parte da bancada uma organização "mais criativa, mais dinâmica, mais plural e mais inclusiva".