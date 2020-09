Sobe para quatro número de mortos em lar de Santarém, há 51 infetados

Na semana passada, a Segurança Social colocou mais três funcionários no lar na Póvoa de Santarém, depois de terem sido detetados mais dois casos positivos.

Nove utentes continuam hospitalizados na unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo e um já testou negativo; 14 funcionários ainda se encontram infetados, depois de a médica e dois técnicos terem testado negativo; 11 utentes estão no Hospital Distrital de Santarém, sendo que um já não se encontra infetado; e estão 23 utentes assintomáticos no lar, tendo seis testado negativo, após novos testes.

De acordo com o também comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém, em Fátima, concelho de Ourém (também no distrito de Santarém), permanecem alojados 12 pessoas do lar com testes negativos.

A presidente do Conselho de Administração do HDS, Ana Infante, disse à Lusa que os dois idosos tinham “prognóstico reservado e comorbilidades associadas”.

Em 05 de setembro, durante a noite, morreram dois dos idosos que estavam internados no Hospital Distrital de Santarém (HDS) , disseram fontes hospitalares e da Proteção Civil.

Em 09 de setembro, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que a Segurança Social, em conjunto com a Cruz Vermelha, conseguiu “arranjar 11 funcionários” para trabalharem na Casa de Repouso Fonte Serrã, garantindo as condições mínimas de segurança para os utentes que ainda lá se mantêm.

Questionado sobre as declarações prestadas à SIC pela diretora financeira do lar, Amélia Silva, que reportou na altura “problemas com os auxiliares”, descrevendo-os como “ajudantes de lar e de fraca qualidade”, o autarca remeteu o assunto para a Segurança Social.

Num esclarecimento enviado hoje à agência Lusa, o Instituto da Segurança Social, em conjunto com Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, afirmou que “nunca estiveram em causa os cuidados prestados aos utentes” no lar da Póvoa de Santarém.

Os médicos e enfermeiros do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíra do Tejo, é referido, “prontamente se disponibilizaram” para colmatar a falta de recursos.

“Neste caso concreto verificou-se que não foi reforçada a equipa de recursos humanos, através de contratação direta por parte da entidade, o que originou rutura total ao nível dos recursos humanos disponíveis para fazer face à emergência, facto só resolvido pela intervenção rápida das autoridades, com a ativação de recursos humanos, incluindo uma nova direção técnica, assegurando-se assim a gestão do equipamento e a prestação dos necessários serviços aos utentes”, pode ler-se.

No comunicado, as entidades lembram ainda que é da “responsabilidade da Segurança Social, da Autoridade de Saúde e de Proteção Civil a permanente avaliação das condições de funcionamento dos equipamentos sociais”, tendo-se decidido, após a avaliação das condições de funcionamento, manter a atividade do lar.

Numa reportagem emitida na SIC na noite de quinta-feira, familiares de utentes apontaram “falhas graves” na gestão do lar, estando a ponderar recorrer e fazer uma participação junto da Procuradoria-Geral da República.

Os familiares acusam a Casa de Repouso Fonte Serrã de deixar os utentes “nove dias sem tomar banho”, bem como atrasar-se nas refeições e trocar a medicação dos idosos.

