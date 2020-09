Popular encontra ossadas em Miranda do Douro. PJ investiga

A Polícia Judiciária está a investigar o aparecimento de "ossadas de um braço humano" que foram avistadas por um popular junto a Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

"As ossadas de um braço humano foram encontradas, ainda com relógio, no território das Arribas do Douro, junto à cidade de Miranda do Douro por um popular. O achado foi comunicado à PJ", revelou fonte da GNR.

No local estão militares do Destacamento de Miranda do Douro a proceder à guarda do achado.

A investigação transitou para a PJ.