Marcelo considera subida de casos Covid-19 como "alerta" e recomenda "avaliação permanente"

Interrogado se na sua opinião são suficientes as medidas anunciadas pelo Governo, que prometeu promulgar quando forem transpostas para decreto-lei, o chefe de Estado respondeu: "Neste momento, foram as medidas consideradas possíveis e necessárias para fazer o passo fundamental que é travar o crescimento, controlar o crescimento, e tentar, para simplificar, achatar a curva. É uma avaliação que tem de ser feita permanentemente".

Para o Presidente da República, "o que é verdadeiramente fundamental é que o número de internados esteja controlado, como está, o número de cuidados intensivos esteja controlado, como está, e que o número de mortos não ultrapasse as tais linhas vermelhas de que o Governo também fala, e não tem ultrapassado, felizmente".

Questionado sobre os 687 novos casos de Covid-19 divulgados pela Direção-Geral da Saúde, o chefe de Estado declarou: "Estes números, apesar de tudo menos graves do que muitos outros por essa Europa foram, mas são números que são um alarme, são um alerta".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em resposta aos jornalistas no final da inauguração da exposição e lançamento do livro "A cidade que não existia", de Alfredo Cunha, na Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora.

Fazer das tripas coração

Sobre o arranque do ano letivo, o Presidente da República aconselhou humildade para corrigir o que correr menos bem no novo ano letivo, que anteviu complexo devido à pandemia de Covid-19 e considerou que vai ser preciso "fazer das tripas coração".

Questionado sobre o início do novo ano letivo, o chefe de Estado começou por defender a importância do ensino presencial, alegando que "o ensino não presencial não é verdadeiramente ensino completo".

"Agora, isso obriga a um esforço que, eu percebo os professores e os sindicatos dos professores, é muito difícil, percebo os pais e associações de pais, é muito difícil, percebo os jovens, porque para eles ainda é mais difícil. Mas vamos ter de lidar com isto, quem sabe, meia dúzia de meses", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que este ano letivo "provavelmente não é perfeito, foi posto de pé no meio de uma pandemia, com o ano letivo anterior ainda a terminar e com muito pouco tempo".

"Por isso é que temos de ter a humildade, mas também a honestidade de, sempre que não estiver a correr bem, tentar corrigir. Aumentar a capacidade de rastreio, ou seja, de testagem, sempre que possível - e o Governo já disse que ia tentar fazê-lo. E fazer das tripas coração, porque esta situação continua a ser em muitos aspetos, em Portugal como noutros países, imprevisível, no tempo que vai durar, na forma de que se vai revestir e nos desafios que coloca", aconselhou.

O Presidente da República referiu que "a previsão última é que não há vacina provavelmente antes de fevereiro ou março" e pediu "espírito coletivo" e que se transforme "a preocupação" com o regresso à escola "em ação" conjunta.