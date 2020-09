Incêndios. Situação de alerta prolongada até domingo e alargada a todo o continente

A situação de alerta devido ao risco de incêndio em 14 distritos de Portugal continental a norte do rio Tejo, incluindo Portalegre, teve início no passado dia 06 e terminava hoje à noite, mas vai prolongar-se até às 23:59 horas de domingo.

“Ao longo de toda esta semana temos estado em situação de alerta ao risco de incêndio rural e a avaliação feita esta manhã entre a Proteção Civil e o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] leva-nos a apontar para um agravamento do risco ao longo do próximo fim de semana”, disse aos jornalistas Eduardo Cabrita.

“Tínhamos as regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo e norte alentejano em situação de alerta, correspondente a 14 distritos, iremos alargar essa situação de alerta, durante o fim de semana, a todo o território do continente”, precisou, sublinhando que nos próximos dias as zonas de maior gravidade vão ser o Algarve e o Baixo Alentejo, que vão estar com nível de alerta vermelho da proteção civil.

Segundo o Ministério da Administração Interna, a declaração da situação de alerta decorreu da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente nos próximos dias.

Os distritos abrangidos pelo Estado de Alerta Especial de Nível Laranja, determinado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, são os de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Eduardo Cabrita avançou que devido a esta situação vão estar em vigor algumas restrições, como a proibição da caça no próximo domingo e de atividades desportivos nas florestas.