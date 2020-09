Hospitais de Lisboa Norte fazem 2.700 cirurgias em dois meses

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (de que fazem parte os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente) realizou, nos últimos dois meses, perto de 100 mil consultas e cerca de 2.700 cirurgias.

A informação é veiculada nesta sexta-feira. Segundo os dados enviados à Renascença, julho e agosto foram os meses com mais cirurgias realizadas desde março, altura do registo dos primeiros casos de Covid-19 no país.

Só no mês de agosto, o centro hospitalar assegurou perto de 1.300 cirurgias, “atividade que permitiu reduzir o número de doentes em lista de espera, que tem neste momento menos dois mil inscritos em relação ao mesmo período do ano passado”, refere a nota.

Em termos de consultas, foram realizadas 41 mil, a que se somam perto de 56 mil no mês anterior (julho), o mês com mais consultas realizadas desde março.

O comunicado refere ainda que, nos primeiros três meses da pandemia, as equipas deste centro hospitalar atenderam mais de 30 mil episódios de urgência e cerca de 6.500 doentes internados.

De janeiro a agosto, os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente realizaram 413 mil consultas e 10.500 cirurgias.