Espaços de um a dois metros entre alunos nas salas? “Não vão ser respeitados. Não vão, não”

Para além disso, quando chegar o inverno e o tempo de chuva, será difícil manter todos os jovens no espaço à frente da sala em que têm aulas, sem que tenham a tendência de se refugiar debaixo de um dos telheiros da escola. “É possível que aí se venham a juntar grupos de 40 a 50”, alerta Mário Patrício.

Os ATL furam bolhas

A falta de assistentes operacionais é uma realidade que já se notava antes da pandemia e que a Covid-19 e as recentes necessidades fizeram crescer. O diretor da Escola Roque Gameiro diz que já com o quadro de 20 funcionários é complicado fazer tudo o que as novas regras exigem, sem esquecer que, tal como os professores, estes profissionais também têm faltam. E aí será ainda mais complicado.

As faltas dos docentes serão este ano colmatadas, naquele agrupamento, por uma bolsa de professores criada para o efeito, com o objetivo de impedir que os alunos tenham “furos” no meio do tempo letivo.

A criação de dois turnos nas escolas do agrupamento, o da manhã e o da tarde, confere a possibilidade de criar bolhas para que, em caso de contágio, não seja necessário fechar toda a escola. O problema é que, quando se mexe na parte de um sistema sem se acautelar outras, há sempre um desajuste. E um deles é o ATL, atendendo a que muitas famílias não têm possibilidade de ter as crianças e jovens em casa quando não estão na escola.

“As pessoas não conhecem bem as dinâmicas das escolas ou o que se passa nelas. Os ATL recebem alunos de diversas turmas, ora se isso acontecer não garante as bolhas” de proteção contra a Covid-19, critica Francisco Marques.

No caso da Roque Gameiro, nome que a escola vai buscar ao famoso pintor nascido no séc. XIX que se notabilizou no uso das aguarelas, são a Santa Casa da Misericórdia da Amadora e a Sociedade Filarmónica e Recreios da Amadora que garantem o número de técnicos. A escola apenas disponibiliza as instalações.