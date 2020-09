Covid-19. Mais de 80 pessoas detidas desde julho por não cumprirem regras

Veja também:

Mais de 80 detenções e quase 2 mil contraordenações por violação das regras de contenção da Covid-19 foram feitas pelas forças e serviço de segurança desde julho, revelou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

“As forças e serviços de segurança no âmbito das ações de fiscalização de garantia do cumprimento das medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo realizaram 82 detenções e procederam à instauração de 1.905 autos de contraordenação por incumprimentos vários”, disse Eduardo Cabrita, especificando que estes são dados entre julho e a passada quinta-feira.

O ministro falava aos jornalistas no final da reunião de Estrutura de Monitorização da Situação de Alerta e de Contingência e no qual foi feito um balanço das forças de segurança.

Segundo o governante, as detenções mais comuns estão relacionadas com o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a desobediência.

Eduardo Cabrita, que coordena esta estrutura, avançou também que as infrações mais comuns são o não uso de máscara nos locais obrigatórios, violação das regras dos horários dos estabelecimentos comerciais e do número de pessoas dentro destes locais.