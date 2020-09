Covid-19. "Intenção é que encerrar uma escola seja exceção", diz DGS

Veja também:

A diretora-geral da Saúde explicou, esta sexta-feira, que só em casos "muito extraordinários" se ponderará encerrar uma escola devido a um surto de Covid-19.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica em Portugal, Graça Freitas salientou que, por agora, "a intenção é que encerrar na totalidade uma escola seja uma exceção". A ser tomada essa decisão, será ponderada com cuidado e entre várias entidades.

"É uma decisão complexa da autoridade de saúde, mas é uma decisão conjunta e de grande responsabilidade. O impacto de fechar uma escola é tão grande que tem de haver critérios e ponderação e vamos tentar ser cirúrgicos no nosso procedimento. Quando for possível, limitar a uma turma. Se for necessário, a uma ala ou setor da escola. Só em situações muito extraordinários, com grande circulação dos casos infetados dentro da escola e com uma propagação comunitária intensa, é que é de ponderar o encerramento da escola", sublinhou.