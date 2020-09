Ainda há infetados com Covid-19 a não cumprir o confinamento obrigatório

As forças de segurança continuam a detetar incumprimentos graves do confinamento obrigatório em caso de infeção pelo novo coronavírus. Em Arouca, nesta semana, a GNR registou mais dois casos.

O primeiro caso foi detetado na terça-feira, na própria cidade, na sequência de mais uma patrulha de verificação do dever de confinamento obrigatório. Como não respondeu à campainha, seguiu-se um telefonema, que apanhou este homem de 38 anos no local de trabalho. Foi mandado regressar a casa e depois detido.

No segundo caso, na localidade de Burgo – também no concelho de Arouca – o infrator foi avistado pelos militares da GNR em plena via pública. Foi-lhe comunicada a detenção e acompanhado a casa.

No dia seguinte, este homem de 50 anos voltou a ser visto, sensivelmente no mesmo local, uma vez mais em violação do dever obrigatório de confinamento. Aos militares da GNR disse simplesmente que não consegue estar fechado em casa.

Em ambos os casos, os infratores receberam ordem de detenção pelo crime de desobediência – que têm obviamente de cumprir em casa.

No âmbito do estado de exceção, o confinamento obrigatório deve ser cumprido em estabelecimentos de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local indicado pelas autoridades de saúde.

Os visados são todos os doentes infetados com Covid-19, bem como aqueles que tenham que estar sob vigilância ativa.

A PSP e a GNR têm listas atualizadas ao dia dos doentes que se encontram nestas circunstâncias e fazem verificações diárias, não só através de patrulhas que passam por cada uma das casas como por contacto telefónico.